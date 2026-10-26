Първи резултати от вота:

Гюров спечели София, Йотова я харесаха на село: Резултати от изборите за президент

26 октомври 2026, 5:59 часа 1376 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Гюров спечели София, Йотова я харесаха на село: Резултати от изборите за президент

Андрей Гюров е първи в столицата с почти половината от вота – 47 процента от гласовете. Данните са от екзитпола на „Алфа Рисърч“. Илияна Йотова е втора в София с подкрепата на 27 на сто от гласувалите. В големите областни градове Илияна Йотова събира 35 на сто от гласовете. 28 процента е делът на избралите Андрей Гюров. Останалите проценти до 100 се разпределят сред другите 25 кандидат-президенти и „Не подкрепям никого“. Още: По-тежки числа за Йотова след почти 3/4 преброени гласове

Различна е картината в малките градове и по селата

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Различна е картината в малките градове – 49 на сто за Илияна Йотова и 22 процента за Андрей Гюров. Ако в областните градове Йотова водеше със 7 пункта, то тук тя има преднина от 27. В селата данните показват 45 на сто за Йотова и 20 процента от бюлетините за Гюров. 

Разлики в предпочитанията на гласоподавателите има и спрямо образованието. Висшистите са почти разделени – 36 процента за Андрей Гюров и 32 на сто за Илияна Йотова. Данните в дълбочина за предпочитанията спрямо образованието са от екзитпола на „Алфа Рисърч“. Сред избирателите със средно образование разпределението е 45 на сто за Йотова и 23 процента за Гюров.

Сред избирателите с основно и по-ниско образование Йотова печели вота на 52 процента от тях, а Гюров – 15 на сто.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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