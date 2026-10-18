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Хард дискът им е преформатиран: Военният министър нападна опозицията, че обвинява Русия без резултати

18 октомври 2026, 9:31 часа 2927 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
Хард дискът им е преформатиран: Военният министър нападна опозицията, че обвинява Русия без резултати

Опозицията поискаше още преди да излязат резултатите от разследванията, да обявим, че дроновете, с които бяха атакувани кораби в Черно море, са руски. На тези хора харддискът ми е преформатиран - не искат да чуят каква е истината и каква е реалността. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ. Още: "В Черно море се води реална война": Бивш дипломат не е съгласен, че става въпрос за инциденти

Чий е дронът?

Снимка: Envato

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По думите му, ако се докаже, че дронът е руски, тогава ще бъде изпратена официална дипломатическа нота. А ако обаче се докаже, че дронът е украински, запита Стоянов и настоя да види фактите такива, каквито са. 

"Дронът може да бъде руски, украински или просто на трета страна - не знаем", посочи военният министър. 

Димитър Стоянов бе категоричен, че България е готова да посрещне предизвикателствата такива, каквито са. Скоро ще има присъствие на авиация на страна-членка на НАТО, обяви Стоянов, като отказа да назове и да вдигне завесата от коя точно държава ще дойдат. 

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Министърът на отбраната заяви още, че на България и трябват всички военни средства - изтребители, дронове, военна техника, 3D радари и всичко необходимо, за да навакса изоставането си. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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