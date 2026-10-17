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"В Черно море се води реална война": Бивш дипломат не е съгласен, че става въпрос за инциденти

17 октомври 2026, 18:21 часа 1154 прочитания 1 коментар
Снимка: МВР
"В Черно море се води реална война": Бивш дипломат не е съгласен, че става въпрос за инциденти

"В Черно море се води реална война, извън териториите на Русия и Украйна. Нанасят се целенасочени удари, които не са инциденти. Там се атакуват кораби, които са извън територията на Русия и Украйна и там се атакуват кораби на трети страни", каза в предаването "Говори сега" по БНТ Любомир Кючуков, бивш дипломат и директор на Института за икономика и международни отношения. Думите му дойдоха след атаките на търговски кораби в икономическата зона на България и ударите по кораби в териториалните води на Румъния. 

Той обърна внимание на формулировката, която ЕС предлага, а именно "свобода на търговското корабоплаване в Черно море". "Много по-широко, отколкото за украинското зърно", каза още Кючуков. 

"Това, което България предложи, е създаване на рамков механизъм за свобода на корабоплаването", заяви още Кючуков. Той уточни, че турската страна е предложила мораториум, който България е подкрепила, но нашето предложение е по-широко. ОЩЕ: Граничат с войната в Украйна: Европа ще даде пари на българските общини по Черноморието

Сблъсък НАТО-Русия

Любомир Кючуков смята, че опасността от сблъсък между НАТО - Русия винаги съществува, но тя съществува от гледна ткочка на прерастването на някой инцидент или провокация в повод за директен сблъсък.

"Засега няма основание да се смята, че има целенасочени действия както от Русия, така и от НАТО за това да се търси военен конфликт и сблъсък между двете страни", смята той. 

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Кючуков коментира и решенията на Тръмп да отмени временно санкциите срещу руския дизел и днешната отмяна на Закона Греъм, като според него не става дума за деескалация между НАТО и Русия, а за американски интерес. ОЩЕ: Тръмп окончателно предаде Украйна и Европа: Блокира "адските" санкции срещу Русия

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НАТО Любомир Кючуков ударени кораби Черно море
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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