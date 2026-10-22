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Илияна Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева - тя е в болница

22 октомври 2026, 21:34 часа 1544 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Илияна Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева - тя е в болница

"Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения. Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си". Това обяви президентът Илияна Йотова в официална позиция след като брутално Колтуклиева беше блъсната от охранител от НСО, който осигуряваше охраната на председателя на парламента Михаела Доцова - ОЩЕ: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

Йотова добавя следното: "Очаквам в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения". От НСО обявиха още преди тази позиция, че "Националната служба за охрана се запозна с видеозаписите, разпространени от Информационна агенция агенция ПИК и от други медийни източници, които показват в развитие инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана. Ръководството на НСО разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

"В условията на предизборна кампания, когато политическите страсти са нажежени от всички страни, призовавам всеки към отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите на страната", уточни Йотова.

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НСО Илияна Йотова Соня Колтуклиева
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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