Има ли значение кой е президент - щом Радев управлява? Слави Василев с обяснение за ниската избирателна активност

Ниската избирателна активност се дължи на това, че настоящият премиер е бившият президент. Държавата е в сигурни ръце и за много хора очевидно няма особено значение кой ще бъде титулярът на „Дондуков“ 2. Това написа депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев във "Фейсбук" след първи тур на президентските избори, които показаха малка разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров, които отиват на балотаж средващата седмица. Думите му бяха във връзка с рекордно ниската избирателна активност.

Василев е сигурен в победата на Йотова

Според него малката разлика между Йотова и Гюров ще събуди много хора.

"Нямам никакви съмнения, че следващата неделя президент ще бъде Илияна Йотова, както нямам съмнения, че избирателната активност ще се вдигне", добави Василев.

Според него най-големият враг на мълчаливото мнозинство — онова, което е пратило 131 депутати в парламента — е пораженческото мислене. З

"а съжаление самохвалството на пепета и дебета през следващите шест дни ще ни подтиква към това. Не трябва да се поддаваме.

Борисов и Пеевски чакат в засада, за да подкрепят Гюров в опит да възкресят собствените си политически трупове. Но всички те, барабар с ПП и ДБ, ще паднат следващата неделя. Нямам никакви съмнения в това.

Нямайте и вие", добави Василев. ОЩЕ: Резултати почти на финала: По-пирова победа за Йотова едва ли е възможна