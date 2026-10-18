Войната в Украйна:

Има реална опасност за България: Бивш шеф на ДАНС предупреди за руска ескалация

18 октомври 2026, 10:08 часа 2584 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Има реална опасност за България: Бивш шеф на ДАНС предупреди за руска ескалация

Има реална опасност и вредните последици от руските удари вече са налице. Застраховките на товарните кораби, от които зависят вносът и износът от черноморските пристанища, се повиши. Големият риск е в това, че ако продължи ескалацията, е възможно да се спре трафикът през Черно море, което ще нанесе сериозни икономически щети на България. Това заяви бившият председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев пред БНР. Още: В Черно море: Румъния свали дронове там, където бяха ударени 2 кораба. Зеленски с ново предупреждение

Позицията на неутралитет няма да ни запази

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По думите му в резултат на ударите в Черно море се вижда една ескалация на руските хибридни атаки на територията на страни членки на НАТО и ЕС. Има една целенасочена ескалация от страна на Русия основно чрез хибридни заплахи, която цели да разколебае Европа в подкрепата й за Украйна, отчете Йовчев. 

Той добави, че позицията на неутралитет няма да запази България. 

"Колкото по-бързо правителството излезе от тази позиция, толкова по-добре", призова бившият МВР министър. 

Според него службите имат капацитета да пазят сигурността на България и могат да свършат много работа в тази посока.

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Кораби Цветлин Йовчев дронове ударени кораби Черно море
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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