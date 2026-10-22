Искат обяснение от Радев за палежа на Starlink: ДБ събраха подписи за извънредно заседание на парламента

Парламентарната група на "Демократична България“ е събрала необходимите подписи и е внесла официално искане до председателя на Народното събрание Михаела Доцова за свикване на извънредно заседание на парламента, съобщиха от партията. В дневния ред е заложена една точка, предвиждаща изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев.

Фокус на изслушването са предприетите действия от страна на изпълнителната власт и службите за сигурност във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана.

Припомняме, че парламентът е във ваканция преди президентските избори, като вече се провалиха две поискани от опозицията извънредни заседания. Причината беше липса на кворум.

Разминаване между уверения и реални резултати

От партията посочват, че повод за свикването на извънредното заседание е пълното разминаване между уверенията на изпълнителната власт и реалните резултати от разследването.

"МВР и службите криха инцидента в продължение на три дни, преди информацията да бъде изнесена публично от съпредседателя на ,,Да, България” Ивайло Мирчев. Успоредно с това, на 14 октомври министър-председателят Румен Радев призова ДАНС да не разкрива подробности, като увери парламента, че ситуацията е под контрол и поиска „още малко търпение“ за резултати. Дни по-късно стана ясно, че заподозрените извършители безпрепятствено са напуснали България", посочват от "Демократична България". ОЩЕ: За палежите на Starlink антените: ДБ иска свикване на извънредно заседание на парламента