За палежите на Starlink антените: ДБ иска свикване на извънредно заседание на парламента

„Демократична България” ще настоява за свикване на извънредно заседание на парламента, на което да бъдат изслушани министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев, , съобщиха от пресцентъра на формацията. Темата са предприетите действия във връзка с умишления палеж на антените за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана, както и установяването и издирването на обвиняемите лица, за които се появи информация, че са напуснали страната.

Тази седмица парламентът е във ваканция заради кампанията за президентските избори, а утре вече има свикано извънредно заседание заради казуса с помилването на наркотрафиканта Огнян Атанасов. Изслушване, което се провали миналата седмица, поради липса на кворум. ОЩЕ: В седмицата на изборите депутатите ще заседават извънредно

ДБ иска незабавно изясняване на хронологията на случая

„При изслушването в Народното събрание на 14 октомври 2026 г. Румен Радев призова председателя на ДАНС да не разкрива подробности с аргумент да не се попречи на разследването и увери, че ситуацията е под контрол. След това стана ясно, че заподозрените са напуснали страната. Това налага незабавно изясняване пред Народното събрание на хронологията на действията, евентуалните пропуски и отговорността за тях,“ заявяват от ДБ.

Призив към Радев

Вчера съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев призова Румен Радев да отговори на всички въпроси, свързани със саботажа на антените.

„Това ли е контролът, с който успокояваше парламента Радев? На каква информация основаваше увереността му? Дължат се отговори: Кога обвиняемите са напуснали страната и кога службите са разбрали? Какво е знаел Радев, когато обещаваше скорошен успех? Той настояваше депутатите да не получат подробности по време на изслушването. Сега лично дължи отговор,“ заяви Мирчев.

От ДБ са категорични, че посегателството срещу комуникационна инфраструктура засяга националната сигурност и способността на държавата да предотвратява и разкрива подобни действия. Затова е наложително властта да отговори на въпросите на българския парламент. ОЩЕ: "Обвиняемите за палежа на Starlink са избягали от България": Мирчев пита Радев за обещанията му за резултати