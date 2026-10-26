Категорични ли са от ПБ зад Йотова: Депутат на Радев твърди за кметове от ДПС и подкрепа за Гюров и Кандев

"Тъй като идвам от Гоцеделчевско, в съседните общини има много кметове на Пеевски, които освен че са призовавали за негласуване, част от тях са подкрепяли кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев. Тези хора работеха заедно в сглобка", каза депутатът от "Прогресивна България" Стоян Тричков в сутрешния блок на БНТ след първи тур на президентските избори. По думите му са били организирани хайки пред изборните секции от хора на Пеевски, които са следели кой влиза да гласува.

Според него обаче и мобилизацията на "Прогресивна България" не е била достатъчна.

Той е категоричен, че партията на Радев е подкрепяла, подкрепя и ще подкрепя Илияна Йотова и на балотажа. "В това няма никакво съмнение", каза Тричков. Той не пожела обаче да коментира думите на своя колега Слави Василев, който каза, че държавата е в сигурни ръце и няма значение кой е президент. "Този анализ аз няма да го коментирам", каза още Тричков, отчитайки, че президентските избори са изключително важни, както и паламентарните, и местните.

Има ли пирова победа и загуба на доверие за ПБ?

Според него е твърде рано да се говори за загуба на доверие. "Прогресивна България" управлява по-малко от шест месеца", добави още Тричков.

"Не бих определил победата като пирова, но е тревожна констатацията, която може да направим за избирателната активност. Вчера, рекордно ниска и за нея има редица фактори. Бих откроил няколко от тях, като започнем с калната, черната кампания, която беше проведена, която отблъсна много избиратели. Второ, голямата разлика, която показваха социологическите проучвания демобилизира голяма част от избирателите. Трето, фактът, че ГЕРБ и ДПС не участваха в изборите, техните представители призоваваха своите избиратели да не гласуват", каза Тричков. ОЩЕ: Резултати почти на финала: По-пирова победа за Йотова едва ли е възможна