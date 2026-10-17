Кой колко похарчи за реклама дни преди президентския вот: Сумата е внушителна

С наближаването на президентските избори на 25-и октомври предизборната кампания навлиза в своята по-активна фаза, а заедно с това нарастват и средствата, които кандидатите отделят за медийното си присъствие. Втората публикация от традиционния мониторинг на Института за развитие на публичната среда (ИРПС) вече позволява да проследим не само сумата на разходите за политическа реклама, но и как се променят предпочитанията на участниците към различните медии, пише гражданската платформа "Отворен парламент". Още: ПП иска ново извънредно заседание за помилването на Петричкия Ескобар (ВИДЕО)

И този път обобщихме информацията от публикуваните договори с 39 национални и регионални медии. Сравнението с първите дни на кампанията показва както увеличаване на договорените средства, така и размествания сред кандидатите с най-големи рекламни разходи. Данните очертават и интересни тенденции в разпределението на средствата между отделните медии.

Кой колко похарчи за реклама за президентските избори?

Снимка: БГНЕС

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Двадесет дни след старта на кампанията договорите за реклама в наблюдаваните от екипа ни медии, са на обща стойност 378 035 евро. Това е с близо 116 хил. евро повече спрямо първите десет дни на кампанията, когато договорените средства възлизаха на 262 хил. евро. Разпределението на разходите между участниците обаче продължава да бъде неравномерно.

Начело по вложени средства остава двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 94 496 евро, следвана отново от Костадин Костадинов и Петър Волгин със 70 510 евро. Те почи са удвоили разходите си спрямо първите десет дни, когато бяха похарчили малко над 43 хил. евро за медийна реклама. По-съществено разместване има на третото място, което вече се заема от Андрей Гюров и Георги Кандев с 45 633 евро (спрямо 9 824 евро преди десет дни). След тях се нареждат Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 41 832 евро и Боян Расате и Йордан Манасиев с 20 хил. евро.

Само първите пет кандидатски двойки са договорили над 272 хил. евро, или приблизително 72% от всички установени разходи. Данните показват, че част от участниците постепенно разширяват медийното си присъствие, докато при други договорените средства остават сравнително ограничени.

В следващата интерактивна графика е представена подробна информация за средствата, договорени от кандидатите за медийно отразяване към 14-и октомври. Графиката е ИНТЕРАКТИВНА – ако натиснете предпочитана кандидатстка двойка, ще видите медиите, с които тя е подписала договори:

ТВ Евроком запазва първото място по стойност на публикуваните договори с общо 94 048 евро, следвана от Българската национална телевизия (БНТ) с 81 081 евро. На трето място е Dir.bg с 40 025 евро, като след това се нареждат в. 24 часа с 30 867 евро и Actualno.com с 22 953 евро.

Особено отчетливо е увеличението на договорените средства с БНТ. В сравнение с първите десет дни на кампанията те са нараснали почти двойно – от около 42,6 хил. евро до над 81 хил. евро. Значително увеличение се наблюдава и при Dir.bg, където стойността на договорите достига 40 хил. евро спрямо около 25 хил. евро в началото на кампанията.

Подробното разпределение на средствата между наблюдаваните медии може да бъде проследено в следващата графика. Графиката е ИНТЕРАКТИВНА – ако натиснете предпочитана медия, ще видите участниците, подписали договори за услуги с нея.

В настоящата кампания Централната избирателна комисия (ЦИК) взе решение за отпускане на малко над 490 хил. евро за медийни пакети на 24 формации (4 партии и 24 инициативни комитета). Комисията публикува данни за разходването на средствата от пакетите всеки вторник. Според актуализираната към 13-и октомври информация 438 412 евро са вече похарчени от получателите за реклама в избраните от тях медии. Подадените заявки от желаещите да се възползват от тази държавна помощ, надхвърлят одобрената от ЦИК сума и възлизат на 502 349 евро.

Особено интересно е, че най-предпочитана медия е ТВ Свободна България, регистрирана от СЕМ през март 2025 г. и собственост на Стрийм ТВ. Тя е привлякла договори за близо 125 хил. евро, което представлява приблизително 29% от общата договорена сума. От телевизията са привлекли договори за медийни пакети от девет инициативни комитета, като най-големи са сумите за кандидатските двойки Лъчезар Аврамов – Ивайло Атанасов и Нако Стефанов – Нина Ламбова (по 20 440 евро), Искра Недева – Стоян Георгиев (20 400 евро) и Камен Тасков – Галя Иванова (20 440 евро по два договора).

След категоричното „първо място“ на Свободна България, която се оказва и медията изобщо, привлякла най-много средства в кампанията (и то само от медийни пакети), най-привлекателни за получаващата тази форма на държавна помощ биват от Евроком – рекламата, заплатена с такива средства е около 59.6 хил. евро и БНТ – с 57.9 хил. евро.

Регистърът показва, че средствата се използват за различни формати: предизборни клипове, интервюта, участия в предавания, PR репортажи и повторения на съдържание. Така например рекламиращите се при „Добруджа кабел” са заплатили за 168 излъчвания на 30-секундни клипове на стойност 6 024 евро. При БНТ са включени интервюта в предавания като “Денят започва с Георги Любенов” и “Говори сега”. В СКАТ се срещат пакети, комбиниращи PR репортажи, участия в предавания и многократни излъчвания на клипове.

Показателно е, че от ЦИК има отказани заявки за одобряване на договори, като сред отказите се срещат причини като: медии, които не отговарят на условията; услуги, които не отговарят на условията за финансиране; издания, които нямат необходимите регистрации и др.

Това е добър повод да отбележим, че публикуваният регистър позволява да се видят не само одобрените договори, но и част от основанията, поради които дадена заявка не е реализирана.

Петте медии, привлекли най-много медийни пакети, може да видите по-долу:

Наред с платената политическа реклама, в президентската кампания продължава и практиката медиите да предоставят безвъзмездно време или пространство за представяне на кандидатите. Тези договори не увеличават отчетените рекламни разходи на участниците, но също са част от цялостната картина на медийното им присъствие.

За първите три седмици кампания най-широко използвана остава тази практика от ТВ Евроком и Дарик радио. Евроком е публикувала безвъзмездни договори с 11 участници в кампанията. Дарик радио пък е предоставило възможност за безплатно медийно присъствие на осем участници, като при някои от тях са публикувани по няколко отделни споразумения.

Безвъзмездните договори могат да допринесат за по-широкото представяне на кандидатите, особено на онези с ограничени финансови възможности. Същевременно тяхната публичност е важна, за да може да се проследи при какви условия се предоставя медийното време и дали участниците имат равен достъп до него. Именно затова прозрачността на тези договори е съществена част от наблюдението на медийното отразяване на предизборните кампании.

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