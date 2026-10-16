ЦИК наказа кандидат-президент за обиди към гей общността

Централната избирателна комисия (ЦИК) установи нарушение на Изборния кодекс от кандидата за президент Борис Анзов заради обидни изказвания по адрес на гей общността по време на предизборен диспут по Българското национално радио (БНР). На журналиста, издигнат от инициативен комитет, ще бъде съставен акт за административно нарушение, като предвидената в закона глоба е от 2000 до 5000 лева.

Решението на ЦИК е от 15 октомври и е взето след разглеждане на сигнал и запис от предаването, излъчено на 8 октомври. Комисията приема, че с изказванията си Анзов е накърнил добрите нрави и е нарушил чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. Още: ПП иска ново извънредно заседание за помилването на Петричкия Ескобар (ВИДЕО)

Какво каза кандидатът в ефира на БНР

В решението си ЦИК цитира две изказвания на Анзов по време на диспута. В първото той заявява: "Всички гейове сложиха памперси", а по-късно казва: "Не само корупцията, но и всички гейове представляват заплаха за националната безопасност".

Според комисията първото изказване има унизителен и осмиващ характер спрямо хората с хомосексуална ориентация. С второто кандидатът представя цяла група хора като заплаха за националната сигурност, без да прави разграничение между отделни лица и без да посочва конкретно поведение в подкрепа на твърдението си.

ЦИК подчертава, че изразите трябва да се оценяват както поотделно, така и в съвкупност, с оглед на съдържанието, начина на изразяване и контекста на предизборния диспут. Според комисията свободата на политическото изразяване защитава и остри, критични и провокативни мнения, но тя трябва да се упражнява в рамките на законовите ограничения, приложими към предизборната кампания.

Затова ЦИК е установила нарушение на Изборния кодекс и е оправомощила своя член Цветан Енчев да състави акт за административно нарушение. Още: Ивайло Симеонов: AI трябва да помага на учебния процес, а не да замества учителите*

Още един кандидат беше отстранен от ефир

Случаят с Анзов е поредният, при който поведението на кандидат за президент по време на предизборно участие предизвиква реакция. На 16 октомври кандидатът за държавен глава Венцислав Ангелов, издигнат от "Народна партия Истината и само истината", беше отстранен от студиото на Българската национална телевизия (БНТ), след като използва антисемитски обиди в ефир.

Водещите Христина Христова и Симеон Иванов предварително го предупредили да спазва добрия тон. След като Ангелов продължил с обидните изрази, журналистите прекратили разговора.

Наскоро ЦИК санкционира и Атанас Стефанов, кандидат за вицепрезидент в двойката на Ангелов, заради обидни изказвания в телевизионен ефир. Още: По-добре да те срещне дрон, отколкото кандидат за президент в България

Предизборните участия се плащат с публични средства

Случаите поставят и въпроса за начина, по който се използват публичните средства за медийно отразяване на предизборната кампания. Кандидатите могат да се възползват от т.нар. медийни пакети, финансирани от държавния бюджет, както и от предоставените им възможности за безплатни участия в обществените медии БНТ и БНР.

Така публичното финансиране осигурява достъп до медийно представяне на кандидатите, но случаите с обидни и дискриминационни изказвания повдигат въпроси за отговорността при използването на тези възможности и за спазването на правилата за предизборна агитация.