Костадинов и Йотова не оставят шанс на Гюров при вота от Русия

Почти половината от президентския вот, регистриран от Руската федерация, е в подкрепа на проруския кандидат за президент от "Възраждане" Костадин Костадинов и за кандидата за негов вицепрезидент Петър Волгин. При обработени 100% протоколи те събират 48,24% от иначе малобройната електорална база за нашите избори в Русия. Тази подкрепа се равнява на общо 96 гласа, сочат данните на Централната избирателна комисия.

Останалите кандидати

С 53 гласа (26,63%) второто място тук заемат Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Още: Гюров печели убедително в чужбина, Йотова взема Турция

Далеч назад са Андрей Гюров и Георги Кандев, но интересно е, че и за тях има гласове - общо 15. За твърдо подкрепящата Украйна кандидатпрезидентска двойка резултатът се равнява на 7,53 на сто.

За Иван Христанов от Русия идват 7 гласа, а за Ивелин Михайлов - 6.

"Не подкрепям никого" всъщност "изпреварва" някои кандидати, сред които Волен Сидеров (3 на 2 гласа).

Гюров печели в чужбина

Българите, гласували в чужбина, са предпочели категорично Андрей Гюров и Георги Кандев на първия тур на президентските избори. Двамата получават 45,792% от гласовете, или 37 101 гласа, показват окончателните данни на ЦИК при 100% обработени протоколи.

На второ място зад граница остават Илияна Йотова и Кирил Вълчев, подкрепени от управляващата "Прогресивна България". За тях са гласували 18 465 души, което представлява 22,790% от вота.

Трети са кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 11,611% и 9407 гласа.

При 99,95% обработени протоколи от изборите - при много ниска избирателна активност - Йотова води с 34,75% спрямо 31,95% за Гюров, сочат сумарните данни на ЦИК.

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/30687412/thumbnail" mce_src="https://public.flourish.studio/visualisation/30687412/thumbnail" width="100%" alt="chart visualization" />

Още: Всички много сме слушали за края на Запада - и този момент настъпи

Още: Коалиционните партньори на ГЕРБ обявиха стратегията си за балотажа: "Ако имаше общ десен кандидат, щяхме да се поздравяваме с победа"