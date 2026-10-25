"Край на легитимността на президента": Христанов обясни колко страшна е ниската активност на вота

Тепърва тази седмица ние ще осъзнаваме колко е страшно това българите да не излязат и по този начин да кажаат: "Ние не вярваме на политическата система, на партиите в парламента, на начина, по който провежда избори". Това означава край на обществения договор, край на конституционния ред, край на легитимността, както на президента, така и на тези, които изпълниха изборите. Това коментира кандидатът за президент Иван Христанов след първи тур на президентския вот.

Ниската активността е катастрофа

Според него най-важната тема на тези избори е избирателната активност.

"Мисля, че все още няма пълно осъзнаване на катастрофата, която преживяхме днес. под 25% избирателна активност. Под една четвърт от българите в България и чужбина са гласували", коментира Христанов. Паралелното преброяване

Илияна Йотова запазва преднината си пред Андрей Гюров при паралелното преброяване на бюлетините от президентските избори. Според обновените данни на "Мяра" тя получава 34,9% от гласовете, а Гюров - 32,1%. Така разликата между двамата е 2,8 процентни пункта. По-рано данните на агенцията при обработени 70% от протоколите показваха 34% подкрепа за Йотова и 31,3% за Гюров.

Паралелното преброяване на "Алфа рисърч" отчита 35,7% за Йотова срещу 31,8% за Гюров, или разлика от 3,9 пункта. Костадин Костадинов заема третото място и според двете агенции. По данни на "Мяра" той получава 12,8% от гласовете, а според "Алфа рисърч" подкрепата за него е 12,5%.

На четвърта позиция е Радостин Василев с 4,5% според "Мяра" и 4,1% според "Алфа рисърч". Ивелин Михайлов събира съответно 3,6% и 3,9%.

Иван Христанов получава 2,2% в паралелното преброяване на "Мяра", докато данните на "Алфа рисърч" му отреждат 2,7%. ОЩЕ: "Вратите на "Възраждане" са отворени": Костадинов се изсили, че от партията му зависи втори тур

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