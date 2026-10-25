"Вратите на "Възраждане" са отворени": Костадинов се изсили, че от партията му зависи втори тур

С нашите избиратели волю-неволю ще трябва да се съобразяват всички останали. Резултатът на втори тур ще зависи до голяма степен от избирателите на "Възраждане". Това каза лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов пред медиите след първи тур на президентските избори. Според него проруската партия е показала, че е политически фактор, който е сред основните.

"Нашата кауза на "Възраждане" за мирна, свободна и независима България не е кауза на един човек, на една политическа организация, а кауза на всеки свободен българин. Вратите на "Възраждане" са отворени за всеки, който иска България да бъде мирна, благоденстваща държава", каза Костадинов преди балотажа.

Попитан на кого ще даде подкрепа "Възраждане", Костадинов каза, че ще изчакат окончателните резултати, защото по думите му има разминаване в екзитполовете.

"Считаме изборният резултат за закономерен на фона на ниската избирателна активност. За нас това е най-сериозният негатив на тази кампания. Борбата ни беше да изкараме, колкото може повече българи пред урните", каза още Костадинов.

"Възраждане" са си върнали избиратели

Костадинов благодари на гласоподавателите си.

"Искам да се обърна със специално обръщение към тези, които се завърнаха към "Възраждане". Хората, които се прибраха у дома. Тези, които бяха временно дали доверието си на друга политическа сила, но на тези избори отново се присъединиха към "Възраждане" и каузата за суверенна, независима и свободна България",каза още Костадинов и посочи, че от партията му са имали диалог и с тези, които са разсъждавали различно от тях. ОЩЕ: Гюров спечели младите, Йотова е лидер при хората на средна възраст

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