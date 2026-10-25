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"На този етап печелим първото място": Витанов обяви, че пасивните избиратели на ПБ са били подведени

25 октомври 2026, 20:26 часа 935 прочитания 3 коментара
Снимка: БГНЕС
"На този етап печелим първото място": Витанов обяви, че пасивните избиратели на ПБ са били подведени

"На този етап печелим първото място. Дава ни един нелош старт. Ще направим така, че тази разлика да се увеличи между първи и втори тур. Имаме нужда от пределна мобилизация", заяви пред БНТ председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" и член на Инициативния комитет Йотова-Вълчев Петър Витанов след първите екзитполове. Той очаква по-голямата част от истинската битка да се случи другата седмица, като подчерта, че "Прогресивна България" няма да влиза в договорки. 

Той смята, че без съмнение "Прогресивна България" е застанала достатъчно категорично зад Илияна Йотова. 

"Може би трябваше да подходим още по-отговорно. Аз също очаквах по-голяма активност. Това е най-нската избирателна активност по време на целия преход, да се преструваме, че не е проблем, не е редно", смята Витанов. 

Избирателите са били подведени

Според него ниската избирателна активност се дължи на няколко неща, като на първо място той отчете черната кампания.

"Тя беше компроматна и според мен отблъсна част от избирателите. Тези избиратели, които подкрепят г-жа Йотова бяха в известна степен бяха подведени от големите разлики, които даваха в началото и не излязоха. Трето, имаше определено и позивни от някои политически лидери да не излизат хора. Има цели секции, цели села, в които няма нито един гласувал", смята Витанов. 

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Според него без съмнение истеризирането по инцидента със Соня Колтуклиева е било използвано политически от опонентите им.

Арестите на кметове: Можело е да станат по друго време

Относно задържането на кметове преди изборите, той заяви, че причината за бойкота в някои населени места е друга.

"Не заради задържането на кметовете. Ако говорим за задържането на кметовете, те са достатъчно емблематични. Малцина са убедени в тяхната невинност. Причината, поради която не се насърчаваха хората от определен етнос и определена политическа партия, беше очаквано за бъдещо търгуване и то не с ПБ", добави още Витанов. 

Според него обаче най-вероятно е можело тези арести да се случат по друго време. ОЩЕ: Изненада на президентския вот! Гюров стопи преднината на Йотова

 

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Петър Витанов президентски избори 2026 Прогресивна България
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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