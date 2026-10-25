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"Най-големият спад е в управляващата политическа сила": Боряна Димитрова за избирателната активност

25 октомври 2026, 19:13 часа 1229 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Най-големият спад е в управляващата политическа сила": Боряна Димитрова за избирателната активност

Избирателната активност е една от сериозните изненади. Не сме очаквали прекалено висока избирателна активност, но толкова ниска - това ще е исторически рекорд. Това коментира в изборното студио на БНТ Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч" във връзка с нистата избирателна активност в страната на първи тур на президентските избори. Тя даде пример, че ниска активност е имало и през 2007 г. на евроизборит, но дори тогава е била 28%.

"Най-големият спад е в управляващите"

Според Боряна Димитрова най-големият спад е в управляващата политическа сила, а не в  тези, които нямаха кандидати", заяви още Димитрова.

"Днес трябва да си зададем въпроса къде отидоха избирателите на управляващите. Там е големият спад", коментира Димитрова. 

Според нея от двете неучастващи политически сили не може да има спад от 1,5 млн. спад.

"Не трябва да се подценяват и поредицата от събития, които се превърнаха в главни действащи лица на кампанията, а не самите кандидати", смята още Димитрова. 

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Според нея всяка една кампания, която се движи от страх да не направи по-рязко движение, да калкулира нагласи на избирателите, една страхлива кампания, в крайна сметка води до страхливи и неубедителни резултати. ОЩЕ: "За пръв път от 30 години няма да гласувам": Предположение, че ГЕРБ са инструктирали избирателите си да не гласуват

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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