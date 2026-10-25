"Настроението е оптимистично": Пендачанска отговори от кого ще търсят подкрепа Гюров и Кандев на втори тур

"Аз лично съм голям оптимист по принцип, но след днешните резултати вече имам основание за това. Настроението е оптимистично и сигурно. Давахме си сметкта, че българите са готови за един президент, който да върне дистойнството и силата на България. В днешния ден виждаме, че това е така". Това каза в ефира на БНТ съпредседателят на Инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев Александрина Пендачанска. Думите й дойдоха след първите екзитполове, които дават много малка разрика между кандидатпрезидентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев.

От кого ще търсят подкрепа за втори тур?

Според Пендачанска за втори тур трябва два се търси подкрепа от всички хора, които живеят в България, които не искат да бъдат управдлявани от призраците на миналото, от призраците на комунизма.

"Ако в момента България съсредоточи в едни и същи ръце и президентската институция, на правителството и Народното събрание, се получава огромна концентрация от власт", заяви още Пендачанска.

Тя се обърна към всички хора, които виждат бъдещето на България напред, а не назад и обърнато на Изток и към комунизма.

Пендачанска бе попитана конкретно дали ще искат подкрепа от ГЕРБ, че уточни, че не е партиен член и не може да говори от името на партиите. "Имам приятели, които са гласували за ГЕРБ в годините и вярвам, че тези хора ще направят правилния избори ще се обърнат към тази България, която искаме да върви напред, успоредно със Западна Европа, с един модерен и щастлив свят, към който ние принадлежим", добави още Пендачанска. ОЩЕ: Изненада на президентския вот! Гюров стопи преднината на Йотова

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