"Някой ще се разходи до Банкя": Според експерти балотажът зависи от ГЕРБ и ДПС

ГЕРБ и ДПС ще решат хода от изборите. Такова мнение изрази Диана Дамянова, експерт по политически комуникации, PR специалист и анализатор.

Тя допусна, че "някой ще се разходи до Банкя и там ще се постигнат разни споразумения, които избирателите на ГЕРБ няма да уважат и Борисов ще загуби втори път авторитета си пред собствената си членска маса".

"При ДПС е друго. В ДПС пък има много стройна организация, те са много построени", заяви тя.

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"Аз не мога да повярвам, че ПБ, която направи серия от гафове и черни лебеди в последните 2 седмици, ще направи да летят гълъбчета в небето следващата седмица. Така че не от тях зависи цялото нещо, от ГЕРБ и ДПС зависи", категорична е Дамянова.

Относно балотажа политическият психолог проф. Антоанета Христова също коментира, че всичко опира до това дали Йотова ще успее да мобилизира капацитета си.

На второ място според нея е до каква степен ще има преговори с ГЕРБ и ДПС.

"И Борисов, и Пеевски са седнали на масата и очакват разговор", посочи Христова.

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"Ниската активност идва поради липсата на един кандидат, който да става за обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Няма такъв. ГЕРБ не бойкотира. Всеки, който желае, ще отиде да гласува", обяви по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите по време на неговото гласуване и добави, че ще гласува, когато прецени.

Лидерът на ГЕРБ отговори на въпрос дали ще има сглобка на втори тур. "Как да ви кажа, като не е минал първи", заяви Борисов.

Той отговори и на въпрос какво ще прави ГЕРБ на балотажа на президентския вот. "Нека да мине първия тур. Ако поискат подкрепа, тогава ще събера партията, ще взимаме решения. За къде бързате", заяви Борисов.