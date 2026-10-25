"И аз ще гласувам, когато преценя": Борисов отговори бойкотира ли ГЕРБ първи тур на президентския вот (ВИДЕО)

"Ниската активност идва поради липсата на един кандидат, който да става за обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Няма такъв. ГЕРБ не бойкотира. Всеки, който желае, ще отиде да гласува", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите и добави, че ще гласува, когато прецени. Лидерът на ГЕРБ отговори на въпрос дали ще има сглобка на втори тур. "Как да ви кажа, като не е минал първи", заяви Борисов. След втори въпрос какво ще прави ГЕРБ на балотажа на президентския вот, той отговори:

"Нека да мине първия тур. Ако поискат подкрепа, тогава ще събера партията, ще взимаме решения. За къде бързате".

Той обаче беше категоричен, че непоискана подкрепа няма да даде на никого.

Случаят със Соня Колтуклиева

Той обърна внимание, че опозицията не е била сглобка, когато Радев е бил заедно с ПП и ДБ, а са били готини.

В контекста на инцидента със Соня Колтуклиева, която беше блъсната от служител на НСО, той отговори и защо ГЕРБ са реагирали по сходен начин с ПП и ДБ. "Как да дейсваш, когато видиш, че 10 души с бронирани коли правят обратни завои, бягат вместо да окажат помощ. Кой нормален човек това ще го подкрепи?", попита Борисов.

Според него председателят на парламента Михаела Доцова е трябвало да слезе, защото има паднала жена, паднал човек. "Аз съм спирал с колите, оказвали сме медицинска помощ. Вместо да спре да слезе и да каже - беше нахална, извинявай, случило се, да вземат да я закарат до болницата", възмути се още Борисов.

Той уточни, че не защитава служителя на НСО, но не е доволен и от начина, по който са го извели с белезници. "Да го извеждат с белезници, да се подиграват. Ще избяга ли? Той сам отива. Защо е това унижение на личността?", добави Борисов и даде пример и с последните арести на кметове, сравнявайки ситуацията с лагерите едно време. ОЩЕ: "За пръв път от 30 години няма да гласувам": Предположение, че ГЕРБ са инструктирали избирателите си да не гласуват

ГЕРБ имат кабинет в сянка

Борисов заяви, че ГЕРБ има силен отбор, но и обърна внимание, че разполага с каабинет в сянка.

Попитан дали е вярно твърдението, че друг човек кадрува в партията, Борисов отговори: "Всички са ми кадровици, ако някой може да каже, че друг освен мен кадрува, да стане. Питайте ги".

"С всеки изминат ден правителството показа, че не може да се справи и то с основните неща - цени, сигурност, горива и всичко останало", каза Борисов по адрес на кабинета "Радев".

Убийството на Слави Бинев

В контекста на убийството на Слави Бинев, Борисов отговори и на въпрос как се случва, че все негови познати са убити.

"Аз действително се радвам на тези въпроси, защото Слави Бинев със своята политическа партия ГОРД ми е бил политически опонент. Вие ни връщате преди 25-30 години, когато сме били състезатели. Сегашният политически кабинет имат ортаци там. Разбирам, че като представител на управлението не може да имате изречение без да включите Бойко Борисов. Тогава няма новина", каза Борисов.

Той даде пример, че го свързват с Чавдар Чернев, заради това, че живее в Банкя. "Ако живее, защото от поне 15-20 години не съм го виждал", добави още Борисов.

"Сигурно, ако някой не спи спокойно нощес, ще излезе ще каже: сънувах Борисов и той ми е виновен. За всичко аз ли съм им виновен на тези хора, че са некадърни аматьори", добави Борисов.

Той обърна внимание, че трябва да се замислят защо все битови инциденти се случват. ОЩЕ: Убиха бизнесмена Слави Бинев (ВИДЕО)