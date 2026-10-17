Войната в Украйна:

Нова атака в Черно море: Русия удари товарен кораб, плаващ към Одеса

17 октомври 2026, 10:02 часа 3659 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нова атака в Черно море: Русия удари товарен кораб, плаващ към Одеса

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви тази сутрин, че въоръжените сили на страната са поразили в Черно море товарен кораб, транспортиращ товари с военно предназначение към пристанището на южния украински град Одеса, предаде ТАСС, но това твърдение не е проверено по независим път, пише БТА. Още: Все още няма технология, която да докаже откъде идва дронът: Военен експерт за атаките по кораби в Черно море

Поредна атака

Снимка: Envato

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Русия редовно обявява, че е взела на прицел товарни кораби, използвани за снабдяване на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в пристанища в съседната страна и Черно море. 

Министерството на отбраната на Руската федерация каза още в сутрешната си сводка, че въоръжените сили на страната са нанесли през изминалата нощ масирани удари по три обекта, обслужващи ВСУ - металургичен комбинат в Кривой Рог, предприятие за производство на трансформатори в Запорожие и електрическа подстанция, осигуряваща електроенергия за военни заводи, в Житомир. Тези твърдения също не са проверени по независим път.

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По-рано тази сутрин Военновъздушните сили на Украйна предупредиха, цитирани от Укринформ, че Русия е изстреляла ракети към Запорожие и Кривой Рог.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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