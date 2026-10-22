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Общественият съвет към ЦИК се обяви против поставянето на печат върху машинните разписки

22 октомври 2026, 19:50 часа 412 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Общественият съвет към ЦИК се обяви против поставянето на печат върху машинните разписки

ЦИК реши: секционните комисии ще поставят печат на машиннните разписки. Общественият съвет към комисията се обяви против печата. Мотивът: това ще създава ненужни затруднения в изборния процес. Решението на избирателната комисия за поставяне на печат идва на базата на опита от частичните местни избори преди седмица.

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"Практиката показва, че СИК са свикнали да поставят печат. Предстои тази седмица балотаж в две различни помещения, не искаме да става объркване и някакси като че ли СИК са свикнали назад във времето, че печатът е допълнителна легитимност на техният вот затова решихме да уеднаквим процедурата и взехме решение да се поставя печат върху разписката, но по никакъв начин не смятаме, че това ще забави процеса", обясни предз БНТ Стоянка Балова, говорител на ЦИК.

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Ако все пак има пуснати разписки без печат - това не е повод за притеснение. "Това е контролна разписка, тя няма статут на бюлетина и не е за официалният резултат от изборите. Тогава, когато излезе финален отчет от машината – това е официалният резултат от изборите", обясни още Балова.

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ЦИК машинно гласуване печати контролни разписки
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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