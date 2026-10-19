"Обвиняемите за палежа на Starlink са избягали от България": Мирчев пита Радев за обещанията му за резултати

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев разполага с информация, че обвиняемите за палежа на Starlink са избягали от България. „Това ли е контролът, с който успокояваше парламента Радев? На каква информация се основаваше увереността му?“, попита Мирчев във връзка с обещанието на премиера Румен Радев за резултати по разследване на палежа на Starlink. Мирчев изтъкна и че премиерът не е искал депутатите да получат подробности по време на изслушването миналата седмица.

„Сега лично дължи отговор пред обществото какво е постигнато, какво е пропуснато и кой носи отговорност. Обществото има право да знае как обещаният успех се съчетава с обвиняеми в неизвестност. Да припомняме ли, че три дни МВР и службите се спотайваха и криха за инцидента, а информацията беше изнесена от Демократична България,“ заяви Мирчев.

Мирчев е категоричен, че се дължат се отговори: „Кога обвиняемите са напуснали страната и кога службите са разбрали? Какво е знаел Радев, когато обещаваше скорошен успех?“

Заподозряните за палежа

Палежът бе извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври. От общо 18 антени 11 са били умишлено подпалени и напълно унищожени. Записите от охранителните камери показват две лица с маски.

Секретният обект обслужва комуникационната система на SpaceX, а подпалените Gateway антени са част от сателитната мрежа Starlink. Системата има стратегическо значение за украинската армия от началото на руската инвазия в Украйна

В четвъртък миналата седмица главният секретар на МВР заяви, че има заподозрени, но не даде повече подробности, за да не пречи на разследването.

Малко преди това Faktor.bg съобщи, че двама чуждестранни граждани на 20 и 21 години са задържани за палежа на антени от сателитната система Starlink край телепорта в Плана планина.

Според изданието двамата младежи са притежавали германски паспорти, но не са етнически германци. Те са влезли легално в България през граничния пункт "Кулата" и са арестувани на 12 октомври, понеделник. Информацията за самоличността им обаче все още не е официално потвърдена. ОЩЕ: Главният секретар на МВР: Има заподозрени за палежа на "Starlink"