Главният секретар на МВР: Има заподозрени за палежа на "Starlink"

"Относно палежа на Starlink, имаме заподозрени лица", каза пред медиите главният секретар на МВР Любомир Николов. Той обаче заяви, че не може да даде подробности, защото това ще навреди на разследването. В продължение на три дни МВР и службите за сигурност не съобщиха публично за инцидента. За него стана известно едва в края на работния ден на 12 октомври, когато съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев оповести случая.

В сряда премиерът Румен Радев заяви, че разследването се води "интензивно" с помощта на международни партньорски служби. Той изрази очакване операцията да приключи успешно.

Има ли задържани?

По-рано днес Faktor.bg съобщи, че двама чуждестранни граждани на 20 и 21 години са задържани за палежа на антени от сателитната система Starlink край телепорта в Плана планина.

Според изданието двамата младежи са притежавали германски паспорти, но не са етнически германци. Те са влезли легално в България през граничния пункт "Кулата" и са арестувани на 12 октомври, понеделник. Информацията за самоличността им обаче все още не е официално потвърдена.

Палежът

Палежът е извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври. От общо 18 антени 11 са били умишлено подпалени и напълно унищожени. Записите от охранителните камери показват две лица с маски.

Секретният обект обслужва комуникационната система на SpaceX, а подпалените Gateway антени са част от сателитната мрежа Starlink. Системата има стратегическо значение за украинската армия от началото на руската инвазия в Украйна. ОЩЕ: Двама чужденци са арестувани за палежа на антени Starlink край София