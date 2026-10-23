"Оставката не трябва да е резултат от политически натиск": ГЕРБ няма да внася искане за Доцова

ПГ на ГЕРБ-СДС няма да внася подписи за искане за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, съобщиха от пресцентъра на партията. Първоначално те започнаха събиране на подписка заради случая със Соня Колтуклиева, при който тя бе избутана от служител на НСО при опит да зададе въпрос на Доцова. "След като се запознахме с позицията на "Прогресивна България" (ПБ), за нас е ясно, че служителят на НСО ще е удобният бушон, който да закрие скандала. Най-същественият въпрос, който остава открит, е дали ПБ прави достатъчно ясно разграничение между законността на действията на охранителя и политическата отговорност на председателя на парламента", се посочва в позицията на ГЕРБ.

"Оставката не трябва да е резултат от политически натиск"

Позицията на ГЕРБ за случилото се е ясна и категорична. Според тях подобно поведение е недопустимо и несъвместимо с отговорността и авторитета на институцията и нейния председател.

"Очакваме, както вече заявихме, Михаела Доцова и "Прогресивна България" сами да преосмислят поведението си и да поемат политическата отговорност за случилото се. Оставката не трябва да бъде резултат от политически натиск, а от осъзнаване на собствената отговорност. Защото уважението към парламента започва от тези, които го ръководят", добавят от партията. ОЩЕ: "Сама да преосмисли поведението си": ГЕРБ оттегля депутата си от делегацията на Доцова до Словакия (ВИДЕО)