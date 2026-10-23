"Сама да преосмисли поведението си": ГЕРБ оттегля депутата си от делегацията на Доцова до Словакия (ВИДЕО)

ГЕРБ оттеглят депутата си от ръководената от Михаела Доцова парламентарна делегацията до Словакия в понеделник, заради случая със Соня Колтуклиева. "Независимо какво ще бъде решението на г-жа Доцова, тя трябваше да пътува този понеделник до словашката република. Ние трябваше да изпратим наш представител, народният ни представител от Варна оттегли участието си и ако има такава визита, няма да я придружи", заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред медиите.

Припомняме, че от делегацията за Словакия се отказа и депутатът от ДПС Станислав Анастасов.

ГЕРБ събира подписи за оставката на Доцова

Групата на ГЕРБ в парламента събира подписи за оставката на председателя на парламента Михаела Доцова и за извънредно заседание в Народното събрание след инцидента с журналиста Соня Колтуклиева.

"Г-жа Доцова може сама да преосмисли своето поведение и от последните 24 часа и да прецени дали поведението й съответства на висотата на поста, който заема. Случката със Соня Колтуклиева има две измерения. Едното е несъразмерното използване на сила от НСО. Другото е усещането за безразличие, което остана, към човек, който е паднал. Няма значение колко си високо, ако не виждаш този, който е паднал - очевидно, че в това да упражняваш властта има проблем. Ние бихме искали г-жа Доцова да поеме съответната политическа отговорност, защото когато си на толкова висока позиция на първо място се изисква да бъдеш човек и да проявиш отговорност и характер. Не бихме искали и Народното събрание да се свързва с репресии към свободата на словото и журналистите", категорична е Деница Сачева. ОЩЕ: Охранителят от НСО, който блъсна Соня Колтуклиева: Кой и какъв е бил всъщност той?

ГЕРБ вижда опасна градация

Според ГЕРБ се забелязва опасна градация от "трябва да внимаваме какво говорим", до задаване на въпроси, когато се даде думата, до арест на жена в Благоевград и стигнем до хора по тротоарите.

"Забелязващата се демонстрация на белезници не оставя усещане за справедливост. Ако някой мисли, че по този начин успокоява обществото, точно обратното, продължава да го разделя", каза Сачева в контекста на арестите на кметове в страната.

"Без излишен патос - искам да ви помоля да си спомните какво се случваше, когато журналистите задаваха въпроси на ГЕРБ, когато се разнасяха ковчези, когато имаше протести, когато хората ни критикуваха - кога в рамките на своето управление ГЕРБ се е отнасял по този начин, с който и да е инакомислещ човек по този начин", заяви още Сачева. ОЩЕ: Полина Паунова към пиара на ГЕРБ: Снимате ме с Рашков, но не пращате снимките на биячите от конференцията ви