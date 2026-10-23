От партията на Радев категорични: Няма да допуснем оставка на Михаела Доцова

"Прогресивна България" е срещу всяка прекомерна употреба на сила и счита, че законите и правилата трябва да са валидни за всички. Нарушаването им е недопустимо, както от страна на представители на институциите, така и от граждани и представители на медиите. Това се казва в официална позиция на партията след инцидента, при който журналистката Соня Колтуклиева бе повалена на земята от охранител на Националната служба за охрана (НСО).

От формацията изразиха категоричен противопоставяне спрямо всяка проява на прекомерна сила, но същевременно отправиха остри критики към реакциите на опозицията.

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От партията заявяват, че очакват резултатите от започналото разследване по случая. Според тях подобни инциденти не трябва нито да бъдат провокирани и допускани, нито да се използват за постигане на "користни политически цели".

Критики към исканата оставка

В позицията си "Прогресивна България" се противопоставя категорично на искането на опозицията за оставка на председателя на Народното събрание. Според тях това искане не съответства на случилото се и пренебрегва установените вътрешни процедури в НСО.

"Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее", допълват от политическата формация.

Казусът с НСО и пострадалата журналистка продължава да предизвиква силен политически и обществен отзвук, като предстои компетентните органи да излязат с окончателни заключения за действията на държавните гардове.