"От предизвестен победител до доста въпроси": Социолог след първите екзитполове

Картината се пренарежда от предизвестен победител до доста въпроси какво всъщност казват избирателите, които не подкрепиха първия кандидат и къде ще отидат техните гласове на втори тур. Това коментира Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч" в изборното студио на БНТ след първите екзитполове към 19.00 ч., които показват малка разлика между кандидатпрезидентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев. Малко по-рано Димитрова каза, че избирателната активност е най-голямата изненада на тези избори.

Най-големият спад

Според нея най-големият спад е на управляващата партия "Прогресивна България". "Днес трябва да си зададем въпроса къде отидоха избирателите на управляващите. Там е големият спад", коментира Димитрова.

Тя уточни, че числата сега за "Прогресивна България" не са окончателни, защото към момента няма данни за окончателна избирателна активност на президентския вот.

Социологът обаче напомни, че избирателитпе, гласували за "Прогресивна България" на парламентарния вот са 1, 445 млн. души, а към момента за Илияна Йотова може да очакваме, 490-500 хил. избиратели, което по думите й около 900 хил. избиратели по-малко.

„Три пъти и половина по-малко избиратели са отишли днес до урните. Имаме най-важен извод, който трябва да си направим, че голямата част на избиратели на „Прогресивна България“ не са подкрепили никого. Онези, които са отишли до урните, те са подкрепили Илияна Йотова“, добави още Димитрова. ОЩЕ: Рекордно ниска активност на изборите, едва 21,2% са гласували към 19 часа