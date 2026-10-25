"ПБ не е ангажирала контролиран/купен вот, но може": Анализ ще влезе ли ПБ в обувките на ГЕРБ и ДПС за балотажа

На първия тур "Прогресивна България" не е ангажирала контролиран/купен вот, но на баложа би могла да влезе в обувките на ГЕРБ и ДПС, защото емпирично ще се уверят че така се "печелят избори". Такъв анализ направи журналистът Полина Паунова след обявяването на резултатите от президентските избори.

"Какво казват данните от социолозите: Около 30% от избирателите на ГЕРБ са излязли да гласуват. Около 15% от избирателите на ДПС за излязли да гласуват. Пак социолозите (Димитър Ганев): контролираният вот липсва на тия избори. Тук има новина, чисто фактологична: очевидно, че контролираният вот у нас го държат Борисов и Пеевски. Чисто политически - това не е лоша новина за “Прогресивна България”, макар случилото се да е смехотворно за тях (с оглед разликата, която даваха проучванията между Йотова и Гюров и настоящия резултат)", написа тя.

"Да не се правим на разсеяни от сериозното: Прогресивна България не е ангажирала контролиран/купен вот. Отговорите на тая ситуация може да са два. Първият възможен: ПБ не са намерили за важно да играят за собствения си кандидат Йотова. Вторият възможен: не могат да контролират или купуват вот или не желаят", продължи Паунова.

Още: Паралелно преброяване: Разликата между Йотова и Гюров е под 3%

"При всички положения, без зникакво значение всички други кусури на Прогресивна България, ако тази тенденция се запази и идната неделя - а иначе казнао - вот, решен от свободни граждани (тъпи, умни, русофили, проевропейски нормални хора) това ще бъде една генерално добра новина за демокрацията. Че изборите са решени от нас си, колкото можем като нация. (А какво можем зависи от нас в последна сметка)", добави тя.

Паунова обаче предупреди, че на балотажа може да има промяна. "Това може да свърши грозно - а именно, ПБ да влязат съвсем в обувките на ГЕРБ и ДПС, защото емпирично ще се уверят че така се "печелят избори". Може да влязат в договорка. Може всичко. Но генерално данните тази вечер са една добра заявка, без значение крайния резултат", написа тя.

"Г-н Радев, къде ти отидоха 1 милион човека": Според Трифонов подкрепата за ПБ се е свила 3 пъти