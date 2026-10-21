Кабинетът "Радев":

Пеевски: Върхът на олигархията са Румен Радев и Николай Копринков (ВИДЕО)

21 октомври 2026, 11:36 часа 1120 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пеевски: Върхът на олигархията са Румен Радев и Николай Копринков (ВИДЕО)

"Слушах за върха на олигархията. Много ми хареса. Аз мога да го назова. Върхът на олигархията са Румен Радев и Николай Копринков Трябва да се погледнат в огледалото и да се видят, всичко отива при тези двама души. Мога спокойно да викна Демерджиев и той да ги разкрие с блестящия си детективски ум и след всичките си провали. Аз му казвам: олигархията е на едно място, тя е в кабинета на премиера", заяви санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски по време на брифинг в парламента. 

Думите му дойдоха във връзка със заявката на министър-председателя, че правителството няма да спре, докато не стигне до върха на олигархията. 

Акциите в Белица и Сунгурларе

Пеевски коментира и полицейските акции в Белица и Сунгурларе.

"С интерес слушах премиера Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имаме информация, че професионалното ръководство на МВР и ДАНС постоянно е на сбирки с него. Всички тези акции в Белица, както се случи в Сунгурларе, се разпореждат от едно място - от Румен Радев", смята още Пеевски.

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Според него обаче Радев не знае кой е всичко е смесено в главата му. ОЩЕ: "Пеевски и Борисов са изнервени, схемите им се разплитат": Радев с остър коментар след ареста в Сунгурларе

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ДПС Делян Пеевски олигархия Румен Радев 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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