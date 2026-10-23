Ударени кораби край България:

"Политически случайник": ДПС сипе епитети по Радев и обяви, че България не е казарма

23 октомври 2026, 15:12 часа 632 прочитания 0 коментара
Снимка: ДПС
"Политически случайник": ДПС сипе епитети по Радев и обяви, че България не е казарма

"България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш! Ние сме ДПС и няма да се подчиним на един антидемократичен, несъстоятелен, алчен за власт политически случайник! Ще застанем зад всеки един - несправедливо преследван, сплашван и притискан, без страх и с цялата си мощ, защото ние познаваме призрака на авторитаризма, винаги сме били авангардът на съпротивата срещу това явление, ще бъдем и сега!", около това послание се обединиха всички представители на ДПС в Народното събрание, местната власт и структурите на ДПС на среща с Централното оперативно бюро на ДПС и лидера Делян Пеевски, съобщиха от партията.  

Поводът за посланието са полицейските акции срещу кметове и активисти на ДПС, които от партията определят като "показни".

"Овладяването на репресивния апарат, ВСС и Прокуратурата от страна на Радев и неговата клика роди модела “Радев-Копринков”, който дискредитира България не само пред собствените граждани, но и пред Европа, като компрометира европейската и евроатлантическата ориентация на държавата, което е цивилизационен избор, от който няма да допуснем отстъпление", смятат от ДПС. 

Основна грижа на ДПС: Обедняването на хората

От ДПС изтъкват, че тяхна основна грижа е лавинообразното обедняване на хората, за което според тях Радев нехае, както и нарастването на цените на храни, горива и услуги, тревогите им за сигурността и безопасността.

"Държавата е на автопилот, докато моделът “Радев-Копринков” преяжда с власт", добавят още от партията.  

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Форумът е обсъдил работата на структурите в регионите, действия по разкриване на корупционните схеми, подготовката на ПГ на ДПС за обсъждането на държавния бюджет и най-важните приоритети на ДПС - подкрепа за хората и регионите. ОЩЕ: Пуснаха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Той разкри за какво е бил разпитван

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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