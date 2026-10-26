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Полска телевизия с репортаж от София: Всички, с които говорихме, гласуваха за Гюров

26 октомври 2026, 10:27 часа 1095 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Полска телевизия с репортаж от София: Всички, с които говорихме, гласуваха за Гюров

Полската телевизия TVP World, която е специализирана в международните новини, проследи президентските избори у нас и засне репортаж от 17. СУ "Дамян Груев" в столичния квартал "Западен парк". Кореспондентът на медията Наталия Комаров съобщава, че всички гласоподаватели, с които екипът е разговарял, са подкрепили двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. Бившият главен секретар на МВР в служебното правителство на Гюров и настоящ кандидат за вицепрезидент също гласува в това училище.

"Интелигентен, демократ и ново лице", "прогресивен, интелигентен човек, от когото тази нация наистина се нуждае" - така двама от интервюираните отговарят защо са направили този избор, визирайки Гюров, според репортажа.

Цитиран е и експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Мариян Събев. "Ако г-жа Йотова формално стане президент, ще видим нова ера в българската политика, в която двете институции (президент и правителство - бел. ред.) ще работят заедно. Това не се е случвало от доста дълго време, над 20 години", казва той пред камерата на TVP World.

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Медията отбелязва, че вотът за Йотова се счита като избор за стабилност след години наред невъзможност да се състави солидно мнозинство в изпълнителната власт.

Контекстът

Макар президентската длъжност да е предимно церемониална, гласуването в неделя придоби допълнително значение след поредица от атаки с дронове срещу търговски кораби край Българското черноморие, при които вероятно са загинали десетки чуждестранни моряци, отбелязва полската телевизия.

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Снимка: БГНЕС

Атаките, които предизвикаха международно осъждане и опасения относно разширяващия се обхват на войната в Украйна, накараха правителството да потърси помощ от съюзниците си за укрепване на морската сигурност. България не стигна дотам да обвини директно Русия за извършването на атаките, но министър-председателят Румен Радев заяви, че резултатът от тях „е в полза на Руската федерация“, припомня медията.

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И двамата водещи кандидати за президент осъдиха атаките, но имат различни позиции по отношение на войната като цяло. Гюров е описан като политик, който "се ползва с подкрепата на прозападни, реформистки партии и отдавна изразява подкрепа за Украйна". По време на мандата си като премиер той подписа споразумение за сътрудничество в областта на сигурността с Киев, припомня TVP World.

„Искам България да има свой собствен глас в Европа. Да бъде надежден съюзник на НАТО, който защитава интересите си чрез готовност, силна дипломация и ясна позиция“, заяви той на митинг в четвъртък.

Припомня се, че Йотова е била вицепрезидент на Румен Радев, който подаде оставка, за да се включи в парламентарната надпревара, и я спечели с "платформа, която според много политически анализатори беше благосклонна към Кремъл".

Радев подкрепя Йотова и двамата призовават за дипломатическо прекратяване на войната, но не осъждат директно Москва за агресията ѝ срещу Украйна.

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При 99,94% обработени протоколи от изборите - при много ниска избирателна активност - Йотова води с 34,763% спрямо 31,947% за Гюров, сочат данните на ЦИК.

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