"Притесниха се от протестите и започнаха с мантрите": Божанов отговори на Радев за сглобката (ВИДЕО)

"Още при първите протести властта толкова се е притеснила, че започна с мантрите на всички управляващи до момента, че искат да се върне някой друг". Така съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира думите на премиера Румен Радев, който обвини опозицията, че иска връщане на сглобката. Според Божанов обаче всеки протест слага червена линия и казва "не" на нещо.

В тази връзка той коментира вчерашния протест на младите медици и заяви, че за пет-шест месеца новата власт не е свършила абсолютно нищо за тях. "Вчера младите медици казаха, че служебният кабинет е успял да подкрепи промените в една наредба, а новите е трябвало само да я приемат. Те и това не са направили", добави Божанов.

Хората се притесняват за благосъстоянието си

Според него е естествено, че ще има протести, тъй като хората се притесняват за благосъстоянието си, цените растат, доходите не растат, хората обективно обедняват.

"Правителството казва, че ще смъкне цените, после излиза и казва: ама ние казахме, че няма да се качат", а те се качиха. Когато имаш 131 депутата не може да казваш: "опозицията ми е виновна", смята Божанов.

Проваленото заседание на парламента

"Демократична България" коментираха проваленото извънредно заседание на парламента за Петричкия Ескобар, като според тях за пореден път безобразно управляващите са се скрили относно помилването на наркотрафиканти.

Стана ясно, че двама депутати от опозицията са отсъствали от заседанието, като единият е бил болен, а другият в командировка.

"Това не е важното днес. Днес управляващите липсваха. Днес управляващите се скриха, тях ги нямаше в зала, те не дойдоха на работа. Това, че един от опозицията е бил болен, не е проблемът на днешното заседание", добави Божанов.

От "Демократична България" са на мнение, че властта крие службите, а от опозицията са искали те да потвърдят или отрекат дали помилваните са били секретни сътрудници на службите или не. Божанов обърна внимание, че има и други случаи, но и че след като Петричкият Ескобар се сбива в затвора, това не е докладвано на Йотова, а ресорният заместник-министър тогава е Мария Павлова, която по думите му е близка до Радев и до вицепрезидента Йотова.

Междувременно от "Демократична България" събират подписи за още едно извънредно заседание на парламента във връзка със саботажните действия по палежите на Starlink в България. Според тях властта е изпуснала заподозрените да избягат от територията на страната. ОЩЕ: "Прогресивна България" провали пореден опит за изслушване за Петричкия Ескобар