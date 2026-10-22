"Пълно самозабравяне!": Асен Василев след като НСО изблъска Соня Колтуклиева

В неделя имаме шанс да им покажем, че държавата не е тяхна. България е ваша! Това написа лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев след като служител на НСО блъсна журналистката Соня Колтуклиева докато тя се опитваше да отвори вратата на колата на председателя на парламента Михаела Доцова и да й зададе въпрос.

Грозните сцени се разиграха пред централата на "Прогресивна България" днес. След нападението, журналистката е приета във ВМА с комоцио и извадено рамо, като по-късно от болницата уточниха, че Колтуклиева вече е изписана за домашно лечение. Те не дадоха подробности за здравословното й състояние, тъй като става въпрос за лични данни. ОЩЕ: ВМА с официално съобщение как е Соня Колтуклиева след като беше повалена от НСО

Реакцията на НСО

От НСО обявиха, че са се запознали с видеозаписите, разпространени от Информационна агенция агенция ПИК и от други медийни източници, които показват в развитие инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана. Ръководството на НСО разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура. ОЩЕ: ВМА с официално съобщение как е Соня Колтуклиева след като беше повалена от НСО