Първа реакция от ГЕРБ: Гръмотевичен срив на Радев и ПБ

Независимо от това какви ще бъдат резултатите днес, дори на втори тур Йотова да победи, сривът на Радев и ПБ е гръмотевичен. Едва-едва 20% избирателна активност. Огромният въпрос - къде отидоха над 1.4 млн. гласа?!

Това попита Георг Георгиев от ГЕРБ в първи реакции след оповестяването на изборните резултати.

Според данните на "Маркет ЛИНКС" Йотова получава 32,2% подкрепа, а Гюров - 31,6%, което е разлика около 20 000 гласа.

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Според данните на "Алфа Рисърч" двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 35,3% подкрепа, а двойката Андрей Гюров и Георги Кандев - 32,4%.

"Къде е зашеметяващата преднина, която социологията даваше на ПБ и Йотова?! И не на последно място - правителството, което очевидно от вота днес се срина, беше избрано преди няма 6 месеца. За няма 6 месеца -1.4 млн. избиратели и тотален електорален крах. Не, това не е оценка за цялата политическа класа. Това е оценка персонално за Радев, за кабинета му, за политическата му сила, за кандидата му", категоричен е Георгиев.

"Причината не е и в ниската мобилизация на “прогресивните”. Те бяха пределно мобилизирани. На терен, със събития, събрания, акомпанирани и агитирани от съвсем наскоро избраните/назначените и уж ползващи се с прясна подкрепа и доверие министри, депутати и наместени на сладки постове по институциите новоизлюпени партийци и всякаква друга клиентела. Няма още да казвам думата, която следва недоволството, но мисля, че всички вече се досещаме", добави Георгиев.

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