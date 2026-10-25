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"Под 10 000 гласа разлика": Според социолози Йотова обра критиката срещу властта

25 октомври 2026, 20:08 часа 1233 прочитания 1 коментар
Снимка: Facebook/Илияна Йотова
"Под 10 000 гласа разлика": Според социолози Йотова обра критиката срещу властта

Разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки, които отиват на балотаж, е под 10 000 гласа. Това заяви социологът Добромир Живков от "Маркел линкс".

"Това е едно общо натрупване на разочарование през последните месеци и икономически страхове по отношение на цени и доходи. Събитията от последните 2 седмици доведоха до допълнително разочарование", коментира той.

Според данните на "Маркет ЛИНКС" Йотова получава 32,2% подкрепа, а Гюров - 31,6%, което е разлика около 20 000 гласа.

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Според данните на "Алфа Рисърч" двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 35,3% подкрепа, а двойката Андрей Гюров и Георги Кандев - 32,4%.

Геновева Петрова от "Алфа рисърч" заяви, че ударът за Илияна Йотова е по-голям.

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"Основният потърпевш от критиката на обществото за начина, по който се управлява страната и на начина, по който се реагира на важни събития, се отразява най-негативно на кандидата, който е подкрепен от управляващите, а именно - г-жа Йотова. Зад нея са излезли по-малко от 40% от гласувалите за ПБ през април. Това не го допускахме в предварителните си хипотези", заяви тя.

По думите й голямата новина днес е тази, че голяма част от симпатизантите на "Прогресивна България" днес не излязоха да гласуват.

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"Тези избори се превърнаха във вот на доверие за този кабинет. Под 40% ще бъде повторението на вота на тези, които са гласували за ПБ през април и това е много сериозен спад надолу. Но той се виждаше през всички тези месеци, той беше устойчива тенденция", уточни Жевков.

Петрова се съгласи, че 2/3 от предишния вот и подкрепа, които са давани за Йотова и Радев, не се реализират.

Живков коментира, че вторите - тандимът Гюров Кандев, привлича гласоподаватели от други политически сили. Според него към тях има преливане от ГЕРБ, но не и от ДПС - техните гласове се разпределят равномерно между първите кандидати.

 

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Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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