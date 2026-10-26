Първан Симеонов: Шансовете на балотажа са изравнени, залогът вече е и за самия Радев

Изравнени са шансовете на Илияна Йотова и Андрей Гюров на балотажа в неделя. Всичко ще зависи най-вече от това, дали „Прогресивна България“ ще уплътнят потенциала, който има. Илияна Йотова и Румен Радев не са тъждествени неща. Този резултат не е оценка за Радев, но ако загубят, това вече ще бъде оценка за него. Тоест трябва Радев по-активно да се намеси, защото при една загуба мнозинство са тези, които ще кажат: А сега и правителството да си ходи. Тоест сега вече има залог. Това каза социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов.

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Той изтъкна и че на втория тур има различни електорати, повечето от които клонят към Йотова, но чисто психологически винаги електоратът от типа на ГЕРБ са показвали изненадваща разтегливост. „Така че изборите почват наново, дебатът ще е важен в четвъртък и два от електоратите, които не излязоха“, обясни експертът.

По думите му, ако сега тази власт загуби президентските избори, много се скъсява хоризонтът на правителството. „А това правителство тепърва иска да разгръща програма за съдебна реформа и всичко останало. А всичко това буквално може да бъде сложено на карта“, обясни Симеонов.

Според Димитър Ганев трябва да се анализира резултата на „Прогресивна България“ от 19 април, защото тези 1 400 000 гласа тогава, са били персонален вот за Румен Радев. „Това беше огромен бонус, добавка, ако щете, което беше протестен вот срещу предишната власт. Очевидно, когато се даде мандат с протестен вот за определена формация, на следващи избори, когато няма такъв, бонусът го няма“, обясни той.