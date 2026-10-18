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Радев "с две лица": Не можело да възразим в ЕС за Русия и ударените кораби, защото блокът и НАТО ни пазят

18 октомври 2026, 18:37 часа 2903 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев "с две лица": Не можело да възразим в ЕС за Русия и ударените кораби, защото блокът и НАТО ни пазят

Две версии и "две лица" на премиера Румен Радев - в България, където не смее да назове Русия, и пред евролидерите, където подкрепя обща декларация на Европейския съвет, в която пише, че Руската федерация е отговорна за атаките по търговски кораби в изключителните икономически зони на България и Румъния. Това видя бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов, който остро разкритикува поведението на министър-председателя и правителството му в интервю за "120 минути" по bTV тази неделя, 18 октомври.

Антон Кутев от "Прогресивна България" обаче го контрира - според него позицията на ЕС "със сигурност" има "политическа цел". Той не мисли, че трябва да се блокират подобни общи позиции. "Това, което искаме, е да установим данните и след това да ги обявим. Премиерът посочи, че не иска да дава факти в аванс. Когато стана дума за „Северен поток“, се оказа, че в началото позицията на евролидерите беше една, а после се случи съвсем друго", припомни той украинската намеса. "Не искаме да участваме в това по този начин", каза депутатът от ПБ.

Митов преди това бе изразил голямо съмнение около спуснатата от руския посланик Елеонора Митрофанова теза за възможна атака от "трета страна" в Черно море. "Коя е тази трета страна, толкова мистериозна и могъща, която може, отвъд знанието на Русия и Украйна, да атакува кораби в Черно море?", попита той. "Знаете ли, Русия първа би се притеснила за подобно нещо", допълни бившият външен министър.

Снимка: Даниел Митов, БГНЕС

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Любопитно противоречие

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От думите на Кутев се подразбра, че Радев не е имало как да възрази в Брюксел, защото трябва да се придържаме към съюзниците ни, на които разчитаме за защитата си.

"Ние участваме в общите европейски позиции – няма как, сигурността ни е стъпила на защита от ЕС и НАТО, разформирахме армията, доверихме се на НАТО и казахме - оттук нататък това е стабилният център. И аз смятам, че при референдум българите пак ще изберат НАТО. Оттук нататък това не означава, че в рамките на НАТО и в ЕС не бива да не защитаваме нашия национален интерес", каза Кутев въпреки подкрепата за общата позиция.

"В никакъв случай няма да вляза в остра разпра" с Даниел Митов, посочи депутатът от ПБ. "Но когато Росен Желязков беше министър-председател, отвътре изпълнявахме това, което ни кажат отвън. Казвам, че говоренето в ЕС е много внимателно прецизирано. В ЕС това е най-смелото говорене (на Радев - бел. ред.), което сме имали", смята Антон Кутев.

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Сделката Тръмп-Путин: прочитът на "Прогресивна България"

Попитан защо единствен Радев сред евролидерите подкрепи сделката за руско дизелово гориво на световните пазари между Доналд Тръмп и Владимир Путин, Кутев каза, че "това, че той изрази такова становище, не значи, че премиерът подкрепя. Няма нужда от подкрепа, защото сделката не ни касае като начин на сключване, а за цените". Вероятно ще има ефект в САЩ, а не в Европа, допусна Кутев.

Само че Радев преди дни от Брюксел каза следното: "Знаете ли какъв е проблемът ни в Европа сега? Високите цени на горивата. Всяка стъпка за понижаване на цените на горивата и гарантираща нашата конкурентоспособност, я оценяваме".

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"Когато Америка се изтегля от Украйна, подкрепата на Европа остава. Ние намерихме 90 милиарда за тази и следващата година за Украйна и вече се поставя въпросът за следващите 70 милиарда. Но редица програми в Европа – например „Хоризонт“ – рязко падат като милиарди. Европа трябва да инвестира не само в отбрана, а в наука, кохезия, социални сфери. Това, което виждаме в Париж, в Германия – тези бунтове разклащат политическата власт и заплашват самата стабилност на европейския континент и ще доведат до преразглеждане на ценностите", смята Антон Кутев.

Снимка: Антон Кутев, БГНЕС

Попитан дали Радев е човекът, който може да получи мандат от ЕС, за да разговаря с Владимир Путин, за да го убеди да седне на масата за мирни преговори, той отвърна, че не може да каже, защото не е "толкова добър във външната политика". "Това, което съм сигурен, е, че избързването с информацията е опасно, защото е възможно чисто формално тези атаки да не се провеждат от традиционни сили, а от някакви квазиармии например", върна се той към нападенията по кораби в Черно море. "Мисля, че България във времето ще може да провежда разговори с Путин, но само в координация с Европейската комисия и когато Европейският съюз е готов, а той в момента не е готов".

Кутев обаче каза, че е нужно да се седне на масата за преговори, пропускайки факта, че Владимир Путин не желае да прекрати войната и да преговаря за мир, освен ако не получи още територия - Кремъл публично признава, че иска пълен контрол над Донбас, за да спре, а дори и този ултиматум може да се окаже недостатъчен.

"Как агресор, който очаква капитулация на Украйна, сяда на масата за преговори. Това е невъзможно", каза малко по-късно пред bTV бившият външен министър Надежда Нейнски.

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Ядрено оръжие от Русия срещу Европа?

Кутев също така за пореден път изложи тезата, че Русия няма как да загуби - тя просто има "друг манталитет", и че има заплаха от използване на ядрено оръжие от Москва. Затова трябва да има мир, каза депутатът от ПБ, без да назовава генезиса на войната, а именно инвазията на Руската федерация.

Нейнски отвърна задочно, че използване на ядрено оръжие от едната страна автоматично води до активирането му и от другата. "Дори Русия не е толкова безумна, за да го направи", каза тя и определи подобна теза като сплашване на гражданите, за да се спре подкрепата за Украйна.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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