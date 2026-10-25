Войната в Украйна:

"Силен звучен шамар за Радев": Политолог препоръчва на кандидатите да звънят на Борисов преди балотажа

25 октомври 2026, 20:16 часа 1241 прочитания 0 коментара
Снимка: Студио Actualno
"Силен звучен шамар за Радев": Политолог препоръчва на кандидатите да звънят на Борисов преди балотажа

Силен звучен шамар върху управляващите и премиера Румен Радев. Така политологът Теодор Славев коментира пред БНТ първите екзитполове, в които разликата мвежду кандидатпрезидентските двойки Йотова-Гюров и Гюров-Кандев. Според него Илияна Йотова не може да уплътни една трета от вота, от друга страна подкрепата за Гюров достига историческите максимуми, които ПП и ДБ са постигали на парламентарни избори.

Той смята, че на втори тур ще имаме по-висока избирателна активност просто защото интригата се повишава много високо.

Според него това ще се окаже за живот и смърт на управляващите, защото загубата на президентските избори е изключително символно натоварена. 

Да започнат да звънят на Борисов

Теодор Славев заяви, че побързал да звънне на Борисов, ако е на мястото на кандидатите от двата щаба.

"Ще се решат тези избори по начина, по който ГЕРБ ще определят своите предпочитания за втория тур. Интересно е накъде ще отидат и гласовете на "Възраждане", но предстои да видим", каза той. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От своя страна Иван Брегов заяви, че кампанията започва в този момент, защото е била вяла до този момент. 

Според Ружа Райчева е твърде късно да се води тази кампания и вече са направени грешките. 

Страхил Делийски не смята, че ще се случи нещо драматично, защото отдавна от резултатите на дадени избори не се решават проблемите на българския политически живот. ОЩЕ:Изненада на президентския вот! Гюров стопи преднината на Йотова

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова политолог Андрей Гюров Теодор Славев президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес