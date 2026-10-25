"Силен звучен шамар за Радев": Политолог препоръчва на кандидатите да звънят на Борисов преди балотажа

Силен звучен шамар върху управляващите и премиера Румен Радев. Така политологът Теодор Славев коментира пред БНТ първите екзитполове, в които разликата мвежду кандидатпрезидентските двойки Йотова-Гюров и Гюров-Кандев. Според него Илияна Йотова не може да уплътни една трета от вота, от друга страна подкрепата за Гюров достига историческите максимуми, които ПП и ДБ са постигали на парламентарни избори.

Той смята, че на втори тур ще имаме по-висока избирателна активност просто защото интригата се повишава много високо.

Според него това ще се окаже за живот и смърт на управляващите, защото загубата на президентските избори е изключително символно натоварена.

Да започнат да звънят на Борисов

Теодор Славев заяви, че побързал да звънне на Борисов, ако е на мястото на кандидатите от двата щаба.

"Ще се решат тези избори по начина, по който ГЕРБ ще определят своите предпочитания за втория тур. Интересно е накъде ще отидат и гласовете на "Възраждане", но предстои да видим", каза той.

От своя страна Иван Брегов заяви, че кампанията започва в този момент, защото е била вяла до този момент.

Според Ружа Райчева е твърде късно да се води тази кампания и вече са направени грешките.

Страхил Делийски не смята, че ще се случи нещо драматично, защото отдавна от резултатите на дадени избори не се решават проблемите на българския политически живот. ОЩЕ:Изненада на президентския вот! Гюров стопи преднината на Йотова

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