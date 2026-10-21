След провала на изслушването за Петричкия Ескобар: ПП иска ново заседание на парламента (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната" са събрали подписи за свикване на ново заседание за изслушване на Петричкия Ескобар и помилването на наркотрафиканти. Те настояват заседанието да се свика следващата сряда, като са ги подкрепили "Демократична България" и ГЕРБ, стана ясно от брифинг на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Това ще е третото искане за извънредно заседание на парламента по същата тема, като до момента първите два опита се провалиха заради липса на кворум.

"За втора поредна седмица "Прогресивна България" не се явяват. Провалят кворума на заседанието и не може да се разбере какво е знаела г-жа Йотова при помилването на наркотрафикантите", смята Асен Василев.

Асен Василев с питане към ПБ

Той попита "Прогресивна България" от чии интереси се ръководят и как ще се почувстват, ако Петричкият Ескобар или други наркотрафиканти продадат наркотици на техните деца и внуци и на децата и внуците на хората, които са им гласували доверие.

"Смятате ли, че е нормално да не се явявате на работа, за да скриете тази инфомация от българските граждани", попита още Василев.

Заместник-председателят на "Продължаваме промяната" ака. Николай Денков смята, че има чадър над наркодилърите, като според него това е тема, която няма да изчезне, докато умират децата на България. ОЩЕ: "Прогресивна България" провали пореден опит за изслушване за Петричкия Ескобар