"Срамота! Оставка": Борисов е възмутен от случая със Соня Колтуклиева

Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка". Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като служител на НСО блъсна журналистката Соня Колтуклиева докато тя се опитваше да отвори вратата на колата на председателя на парламента Михаела Доцова и да й зададе въпрос. Той сподели и кадри от нападението, а малко след неговата реакция във "Фейсбук" - от парламентарната група на ГЕРБ настояха за оставката на Михаела Доцова.

Според ГЕРБ председателят на Народното събрание е длъжен да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство.

"Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент!", категорични са от ГЕРБ.

Реакцията на НСО

От НСО обявиха, че са се запознали с видеозаписите, разпространени от Информационна агенция агенция ПИК и от други медийни източници, които показват в развитие инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана. Ръководството на НСО разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура. ОЩЕ: ВМА с официално съобщение как е Соня Колтуклиева след като беше повалена от НСО