"Става въпрос за преразпределение на пари": Радев коментира убийството на Бинев (ВИДЕО)

Гласувах, за да имаме отговорна президентска институция, а националният интерес да бъде императив за всички институции. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев след като гласува в столичната Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“, коментирайки и убийството на бизнесмена Слави Бинев.

Много е важно в тези непредвидими времена да имаме президент със знание, с опит, с ясни позиции и принципи, готов да ги отстоява, допълни той. По думите му ниската избирателна активност се дължи на това, че тази кампания е била организирана на база компромати, което е отблъснало доста от гражданите.

Убийството на Бинев

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Радев коментира и убийството на Слави Бинев. Според него става въпрос за преразпределение на пари.

"Олигархията губи контрол и подземният свят върху обществените поръчки и финансовите потоци в държавата. Когато ресурсите намаляват, противоборствата за преразпределение на тези намаляващи ресурси се изострят," допълни Радев и предупреди, че "държавата ще бъде още по-активна в разкриването и във възмездието" спрямо онези, които решават проблемите си чрез отнемане на човешки живот.

Той направи паралел между настоящата ситуация и годините на прехода, като подчерта, че държавата вече реагира по различен начин на тежките престъпления.

"Вие спомняте ли си годините на прехода? Тогава тези знакови убийства не само, че не се разкриваха, извършителите се прикриваха от полицията и държавата. Сега нещата са коренно различни. Вие виждате, че за убийството в Пловдив бяха необходими по-малко от 24 часа. Убийството на Слави Бинев беше разкрито за по-малко от час. Държавата си връща своите функции", заяви Радев.

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Той предупреди, че въпреки действията на институциите съществува риск подобни престъпления да продължат и занапред.

"Най-вероятно, има такава възможност, такива убийства да продължат и в бъдеще. Усеща се, че олигархията губи контрол върху обществените поръчки и финансовите потоци в държавата. Когато ресурсите намаляват, противоборствата се изострят", добави Радев.

Той изрази увереност, че държавните институции ще продължат да действат активно за разкриването на престъпленията и възмездието за извършителите.