Слави Бинев и връзките му със сегашната власт

Турският бизнесмен Еюп Темиз е един от тримата задържани за убийството на Слави Бинев – това съобщават както Dir.bg, така и разследващият сайт Bird.bg на официалната си страница във Facebook. Официално МВР не е съобщило имената на арестуваните – но според Bird.bg другите двама са Юсуф Тюгул и Ибрям Юнуз. Освен това, от полицията за момента изключват поръчково убийство - Още:

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Редица медии (например „Капитал“, Mediapool, Агенция „Фокус“) твърдят, че точно днес вечерта (24 октомври) Бинев е трябвало да присъства и да открие турнир по таекуодно заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев. Бинев е многократен републикански шампион в този спорт в края на 80-те и началото на 90-те години на XX век, беше и председател на Българската федерация по таекуондо.

Що се отнася до бизнес отношенията му, Бинев е съдружник във фирма „Евинко“ ООД с Ния Темиз, която е съпруга на Еюп Темиз. Това е факт от 2024 година, показва справка в Търговския регистър. Ния Темиз е дъщеря на покойния бивш главен архитект на София Стоян Янев. Янев беше подсъдим по случая с дискотека „Индиго“, където през 2001 година загинаха 7 деца, но беше оправдан. Ния Темиз също е архитект.

Интересна връзка – Ния и съпругът ѝ Еюп са съдружници заедно с Юлия Ивкова в компанията „Поланта“ ООД и то от 2017 година насам, сочи друга справка в Търговския регистър. Ивкова е шеф на политическия кабинет на сегашния регионален министър Иван Шишков. А през 2024 година друга фирма - „Сити контрол“ ЕООД, плюс консорциум "Индустриален парк Цалапица" ДЗЗД внасят инвестиционно предложение за изграждане на индустриален парк в село Цалапица – там отново на преден план е името на Ния Темиз, уточнява Dir.bg.

Убиха бизнесмена Слави Бинев (ВИДЕО)