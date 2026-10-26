"Това е само първото полувреме": Божанов е категоричен, че Гюров и Кандев няма да звънят по партийни централи

"Няма място за фанфари. Това е само първото полувреме. Предстои много важна седмица, в която смятам, че Андрей Гюров и Георги Кандев ще свършат тази работа, която не им достигна в първото полувреме. Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в сутрешния блок на БНТ по повод първи тур на президентските избори и по повод малката разлика между двойките Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев. Според него може би на Гюров и Кандев не им е достигнало време.

"Смятам, че кампанията на Андрей Гюров беше позитивна, неотблъскваща за разлика от тази на г-жа Йотова. Да, г-н Гюров има повече гласове от партиите, които го подкрепяме, а при г-жа Йотова имаме направо срив по отношение на гласовете", заяви Божанов.

Вицепрезидентският дебат

Той смята, че предстоящия дебат между двамата кандидат-президенти е важен за избирателите.

Попитан защо да няма вицепрезидентски дебат, Божнов заяви, че Георги Кандев е отговорил много ясно, че първо трябва да бъде президентсткият.

"Мен нищо не ме притеснява. Вицепрезидентските дебати не са нещо, което сме виждали, това би било нов жанр", добави още Божанов.

Гюров и Кандев няма да звънят по централи

Божидар Божанов смята, че президентските избори не могат да бъдат обект на партийни договорки.

"След всякакви такива обаждания, после хората си задават въпроса срещу какво е. Изразът мръсна политическа сделка лесно може да бъде насложен", смята още Божанов.

Според него избирателите на нито една партия не са крепост. ОЩЕ: "Избор между две посоки за България": Гюров предизвика Йотова на дебат и каза ще търси ли подкрепа от Борисов и Пеевски