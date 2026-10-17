Кабинетът "Радев":

Управляващи vs синдикати: Депутат на Радев съзря дясна ръка на Пеевски в КНСБ и организирани протести от ГЕРБ и ДПС

17 октомври 2026, 9:26 часа 2129 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Управляващи vs синдикати: Депутат на Радев съзря дясна ръка на Пеевски в КНСБ и организирани протести от ГЕРБ и ДПС

Синдикатите протестират, съгласувано с ГЕРБ и ДПС. Няма как да не виждам политическо влияние, защото отскоро съветник на Пламен Димитров е доскорошната дясна ръка Йордан Цонев на санкционирания по глобалния закон "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на ДПС - Делян Пеевски. Това заяви народният представител от "Прогресивна България" Стоян Тричков пред bTV. Още: Социална жестокост: Синдикатите се заканиха, че протестите срещу бюджета и кабинета "Радев" ще продължат

Управляващи vs синдикати за парите

Снимка: БГНЕС

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По думите му "Прогресивна България" акцентира върху средствата за децата, майките, учениците и студентите. Има подкрепа за децата, за майките, повишаване на детските надбавки, на майчинските за втората година, отчете Тричков.

Според него внушението, че Бюджет 2027, който ще предложи управляващото мнозинство, е абсурдно внушение. "Разговорите за формирането на минималната работна заплата вече беше проведен със синдикати, работодатели и власт. Очевидно предстоят още протести, но не се плашим от протести. Те са една съществена част от живота и сме готови да чуем всяко едно аргументирано мнение", коментира народният представител.

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Стоян Тричков уточни, че властта предлага към момента само възможното в бюджета. 

От думите му стана ясно, че правителството е готово на разговори как да се подобри живота на хората, но надали ще отстъпи от така планирания Бюджет 2027.

"Нямаме никакво притеснение да казваме истината", каза още Стоян Тричков. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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