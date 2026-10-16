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Важно за президентския вот: ЦИК показа как обичайно се гласува с машини

16 октомври 2026, 7:41 часа 1233 прочитания 0 коментара

Говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова обясни в студиото на bTV как ще се гласува на президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Първо машината трябва да бъде стартирана, въвеждане се ПИН код, като за всяка машина кодът е различен. След това на всеки един избирател се дава карта в избирателната секция, като картите трябва да бъдат различни за всеки един избирател. Още: ЦИК провежда мащабна информационна кампания за машинното гласуване за президентския вот

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В избирателни секции с над 780 избиратели, ще има по две машини за гласуване. Причината - да не се струпват опашки. 

След като машината зареди, бюлетината е в размер на 3 страници. Когато избирателят избере за кого да гласува, натиска бутона "преглед" и може да направи промяна само веднъж - ако прецени, че е размислил или че нещо не е натиснал правилно. 

След гласуването се отпечатва разписка и се чува звуков сигнал, след който се откъсва бюлетината от машинното гласуване. 

Много е важно бюлетината да не бъде прозрачна и да не се вижда, за да не бъде разкрита тайната на вота. Официалният резултат, е този от машината.

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Стоянка Балова увери, че ЦИК няма информация за разминаване в гласуването. 

Ако машината блокира или се развали, тогава гласуването минава с хартиена бюлетина. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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