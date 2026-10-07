Кабинетът "Радев":

ЦИК каза колко машини за гласуване са успешно ремонтирани

07 октомври 2026, 15:29 часа 601 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦИК каза колко машини за гласуване са успешно ремонтирани

Около 2000 от машините за гласуване, на които им е необходим ремонт, вече са в пълна изправност. Това съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова. По нейни думи ремонтът на машините върви в срок. ЦИК определи местата в държавите, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната, както и броя на избирателните секции във всяко населено място, каза още Балова. Още: Как машините за гласуване ще изчислят "потвърдените гласове": Анализ на експерти за последните промени в Изборния кодекс

Близо 40 000 българи в чужбина са подали заявление за гласуване на предстоящия президентски вот, а утре от 9:30 ч. в сградата на Народното събрание ще се проведат консултациите с парламентарно представените политически сили относно разпределение на ролите и представителите в секционните избирателни комисии (СИК) в чужбина. До 12 октомври ЦИК трябва да назначи и СИК извън страната, каза още говорителят на комисията. Още: За вота на 25 октомври: ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина

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ЦИК гласуване в чужбина машини за гласуване президентски избори 2026
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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