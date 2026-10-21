Витанов обвини опозицията в "калташка кампания": Обеща изслушване за Петричкия Ескобар след вота

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов обеща да има изслушване за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Това обаче ще се случи след президентските избори, тъй като според него сега опозицията много държи "цялата предизборна кампания и парламентарната трибуна да се превърне в платформа за предизборна агитация и калташка кампания".

Той е на мнение, че темата е важна, но тя се използва предизборно.

"След изборите, когато се абстрахираме от всички предизборни страсти, на тази тема ще бъде обърнато внимание, защото и според мен има някъде проблем. Проблемът не е в президентската инстуция, а надолу по веригата", смята Витанов.

Липсата на кворум

Витанов коментира и проваленото заседание на парламента поради липсата на кворум. "Ние сме предоставили над 20 души, ако за опозицията беше значима и важна тема, щяха да се съберат хора", каза Витанов

Според него многократно е отговаряно за това помилване и в момента сме свидетели на "калташка кампания". "Това е тема, която една част от опозицията много държи да я развива. По Закона за достъп до обществена инфомация самата опозиция разполага с всички отговори. Умишлено не ги подават, защото не е в техен интерес. Ние месец и половина се занимаваме с един несъстоятелен казус", заяви Витанов. ОЩЕ: След провала на изслушването за Петричкия Ескобар: ПП иска ново заседание на парламента (ВИДЕО)