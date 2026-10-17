Все още няма технология, която да докаже откъде идва дронът: Военен експерт за атаките по кораби в Черно море

Пораженията върху моторния кораб "Челси 3" в Черно море показват целенасочена атака, като плавателният съд най-вероятно е бил предварително изчакван в изключителната ни икономическа зона. Това заяви пред Нова телевизия военният пилот и преподавател по въздушно движение ас. д-р инж. Христо Станев. По негови думи установяването на точния подател на нападението остава сериозно технологично предизвикателство. Още: Официално: Корабът "Челси-3" вече пристигна на пристанището в Бургас

Целенасочени атаки

Още: Операцията по изтеглянето на поразения моторен кораб CHELSEA 3 навлезе в същинската си фаза

"Към момента все още няма технология, която еднозначно да каже откъде идва дронът. Съществуват способи чужд апарат да бъде отклонен от полета му и пренасочен, така че дали той първоначално е бил предназначен за друга цел, може да се установи много трудно", отбеляза Станев.

Той посочи, че при три директни попадения в един и същи плавателен съд не може да се говори за случаен инцидент. Фактът, че в района е имало и други кораби, които не са били атакувани, показвал конкретна мишена. Според Станев моментът на атаката най-вероятно е обвързан с провеждащите се срещи на високо ниво в Европейския съюз и дебатите за финансиране на помощта за Украйна.

Относно предстоящите огледи на борда експертът изрази скептицизъм, че разследващите ще открият цели отломки от летателния апарат. "По-скоро няма да има отломки от самия дрон, а ще се търсят следи от взрива, за да се разбере какво взривно вещество е било използвано. Доколкото си спомням, нашите военнослужещи вече обходиха кораба и докладваха, че липсват отломки", отбеляза Станев. Единственото изключение за категорично проследяване би било, ако апаратът е бил управляван чрез оптично влакно.

Във връзка с възможностите на българската армия да противодейства на подобни заплахи, Станев подчерта, че страната ни разполага с твърде ограничен ресурс. Той заяви, че наличните изтребители МиГ-29 са проектирани през миналия век и нямат техническата възможност да засичат надеждно съвременни малки дронове. В същото време новите самолети няма да могат да поемат бойно дежурство по "ер полисинг" преди края на 2027 г.

"Вдигането на самолет за милиони срещу дрон за няколко хиляди е изключително скъпо. Зенитно-ракетните ни комплекси могат да въздействат, но една зенитна ракета струва много повече от самата мишена", обясни експертът. Той даде пример, че във военните конфликти все по-често се търсят евтини решения, включително опъване на специални защитни мрежи срещу малки апарати.

Станев обърна внимание и на проблема със заглушаването на навигационните сигнали в района на Черно море, което по думите му достига навътре в сушата чак до Велико Търново. Той заяви, че това създава трудности за корабоплаването и летищата във Варна и Бургас, но не гарантира пълно спиране на дроновете, тъй като съвременните апарати могат да се насочват и без зависимост от GPS.

Според него най-големият дефицит у нас остава липсата на единна система и координация между отделните институции за защита на въздушното пространство от безпилотни апарати. "При сегашния състав на Българската армия задачата за пълно покритие на морската граница е неизпълнима, освен ако не се изградят колективни способности и не се осигури ясна политическа воля", обобщи Станев.

Още: Радан Кънев: Това, което се случва в Черно море, е държавен тероризъм от страна на Русия