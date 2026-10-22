Заради пострадалата от НСО Соня Колтуклиева: Пеевски поиска оставката на председателя на парламента Михаела Доцова

"Тази вечер видяхме най-грозното лице на властта. Служител на НСО блъсна брутално журналистката Соня Колтуклиева и я остави да лежи просната на тротоара, а председателката на НС Михаела Доцова с антуража си я подминаха с пълно безразличие. Тази сцена казва всичко за премиера Румен Радев и неговата политическа върхушка. Позор!". Това заяви лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски.

Пеевски е категоричен: "И сега единственият ход на Радев е незабавно да свали от най-високата позиция в държавата фаворитката си Доцова! Защото тя е срам за парламентаризма и демокрацията!"

Делян Пеевски добавя: "А президентът Илияна Йотова, която мълчи оглушително, а точно тя като жена, като журналист би трябвало да е нетърпима при демонстрацията на подобна арогантност и агресия трябва незабавно да освободи от поста му шефът на НСО Емил Тонев!". Припомняме обаче, че Йотова не замълча в този случай и има официална позиция - ОЩЕ: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)