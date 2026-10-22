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Заради Соня Колтуклиева: Костадин Костадинов взе на прицел Илияна Йотова

22 октомври 2026, 22:23 часа 1097 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради Соня Колтуклиева: Костадин Костадинов взе на прицел Илияна Йотова

Лидерът на "Възраждане" и кандидат за президент Костадин Костадинов остро критикува Илияна Йотова, на чието подчинение е НСО, за днешния случай на посегателство над журналист. Става въпрос за Соня Колтуклиева от ПИК. Той публикува позиция в социалната мрежа, която гласи:

"Не се прави така! Просто не се прави така! Може и да не харесваш един журналист, но така не се прави! Аз съм бил много пъти прицел на думи и коментари от г-жа Соня Колтуклиева, които не са ми харесвали, но дори и да не се харесваме, възпитанието ни изисква на първо място да се уважаваме!

Не можеш да удряш, блъскаш и унижаваш една жена журналистка, при това възрастна, и след това да си тръгнеш, докато тя лежи в безсъзнание на тротоара. Това е абсолютно неоправдано и нечовешко поведение.

Потресен съм от поведението на НСО и искам незабавната оставка на президентката! Службата е пряко подчинена на президентската институция и отговорността е на държавния глава! Очаквам оставката на г-жа Йотова утре и настоявам незабавно да се оттегли от президентската надпревара! ОЩЕ: "Срамота! Оставка": Борисов е възмутен от случая със Соня Колтуклиева

Що се отнася до г-жа Доцова, смятам, че тя самата трябва да даде обяснение за своето поведение. Много пъти съм припомнял, че там, където свършва законът, започва моралът. Време е "Прогресивна България" да се сети за това, ако въобще го знае, преди окончателно да мутира в "Агресивна България".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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